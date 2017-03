Sydney leidet darunter, sich so sehr in Mielitzer getäuscht zu haben. Gegen den Rat von Mathis und Merle will sie die Aussprache suchen und beantragt einen Besuchstermin in der U-Haft. Als sie auf dem Weg dorthin stürzt, ist es Mathis, der sie findet und nach Hause bringt. Dort können die beiden ihre verdrängte Leidenschaft nicht mehr ignorieren. Es kommt zum lange überfälligen Kuss. Die Konditorin Sigrid bietet Carla eine Kooperation im Kuchenverkauf an. Sigrids Geschäft läuft nicht gut, sie braucht ein zweites Standbein. Carla möchte es zwar ausprobieren, Kuchen im Restaurant anzubieten, aber nur, wenn der exklusiv im und für das "Carlas" hergestellt wird. Erika kann nicht fassen, dass Hajo an ihren Gefühlen für ihn zweifelt. Da macht bei ihr ein gewisser Trotz die Versöhnung schwer. Patrick möchte lieber heute als morgen mit Kim nach Barcelona verschwinden und alle Sorgen in Deutschland zurücklassen. Aber er muss erst noch die Geschäfte seines Vaters ordnen. Und dabei kommt das dicke Ende: Die Versicherung fordert über zwölf Millionen Euro von Mielitzer.