Ein Dorf in der tiefen mexikanischen Provinz. Mehr schlecht als recht verdienen die Halbbrüder Tato (Gael García Bernal) und Beto (Diego Luna) als Bananenpflücker ihren Lebensunterhalt. Die passionierten Hobbykicker träumen davon, durch den Fußball eines Tages ihrem tristen Dasein zu entkommen. Talent besitzen beide: der ehrgeizige Beto als Torhüter, der quirlige Tato als Stürmer. Eines Tages wecken sie das Interesse des windigen Talentscouts Batuta (Guillermo Francella). Er erkennt beider Potenzial, kann aber nur einen von ihnen vermitteln. Ein Match zwischen den Brüdern soll die Entscheidung bringen. Entgegen der heimlichen Absprache mit Beto gewinnt Tato und schafft es als Stürmer eines großen Klubs schon bald in die 1. Liga. Er genießt den Starrummel in vollen Zügen, führt ein ausschweifendes Leben auf Partys und mit schönen Frauen. In einem Anflug von Größenwahn versucht er sich sogar als Popsänger. Schließlich bekommt auch Beto noch seine große Chance. Die ersehnte Karriere vor Augen, lässt er seine Familie in der Provinz zurück und steigt bei einem rivalisierenden Verein zum gefeierten Torhüter auf. Anders als sein jüngerer Bruder kommt er mit dem überwältigenden Medienrummel aber nur schwer zurecht. In seiner Einsamkeit wird er zum Glücksspieler und häuft jede Menge Schulden an. Die Situation spitzt sich für beide Männer immer weiter zu - bis Tato und Beto sich bei einem wichtigen Match ihrer Teams erneut als Rivalen gegenüberstehen. Für Beto wird diese Konfrontation zur doppelten Herausforderung, denn um seine Spielschulden bei der Mafia zu begleichen, soll er dafür sorgen, dass seine Mannschaft das Turnier verliert. Für die Tragikomödie "Kick it - Zwei wie Feuer und Wasser" haben sich drei renommierte Regisseure und ein Regiedebütant zusammengetan. Alejandro González Iñárritu ("Babel") und Guillermo del Toro ("Pans Labyrinth") produzierten den Film gemeinsam mit Alfonso Cuarón ("Children of Men"). Dessen jüngerer Bruder Carlos führte erstmals Regie.