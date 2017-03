Diesmal meldet sich Alexander Bommes mit dem Sportschau Club nicht aus der Untertagebar in Herten, sondern begrüßt seine Gäste direkt aus dem Dortmunder Stadion, in dem vorher mit dem Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen England ein echter Klassiker ansteht. Zudem handelt es sich bei dem Freundschaftsspiel auch um Lukas Podolskis Abschied aus der Nationalmannschaft. Zusammen mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger wird natürlich ein Blick auf die DFB-Karriere von Lukas Podolski geworden. Hitzlsperger, der zur gleichen Spielergeneration gehört, hat im selben Jahr wie Podolski sein Debüt gegeben und mit ihm unter anderen die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland bestritten. Mit Willi Breuer ist zudem der Entdecker und Förderer von Lukas Podolski im Sportschau Club zu Gast. Was sein ehemaliger Trainer zum anstehenden Wechsel des bekennenden Kölners nach Japan sagt, wird genauso beantwortet wie die Frage nach der früheren Zusammenarbeit zwischen Podolski und seinem ehemaligen Jugendtrainer. Neben Alexander Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und die Gäste.