Im Dortmunder Signal-Iduna-Park empfängt die Mannschaft von Joachim Löw die "Three Lions" von der Insel. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Vorjahr setzte es für die deutsche Auswahl in Berlin nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3 Heimschlappe. Den Siegtreffer für die Engländer erzielte Eric Dier in der Nachspielzeit. Für Deutschland trafen Toni Kroos und Mario Gomez.