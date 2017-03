Andrea Berg feiert Weltpremiere auf einer ganz neuen Drachenbühne unterm Sternenhimmel: Sie lädt ein zu einer märchenhaften Open-Air-Show zum Mitsingen und Mitfeiern! Mehr als 35.000 Fans besuchen sie dort, wo sie zu Hause ist und verwandeln den kleinen Ort Aspach in Baden-Württemberg in eine Schlagermetropole. Mit Gästen wie den Höhnern und DJ Ötzi stimmt sie ihre allergrößten Hits an. Und die Fernsehzuschauer können "Andrea Berg so nah wie nie" erleben! Denn Florian Silbereisen zeigt die Rekord-Sängerin dort, wo sie normalerweise kein Zuschauer zu sehen bekommt: hinter den Kulissen! Lernen Sie Andrea Berg also ganz persönlich kennen - mit ihrer Familie und bei ihr zu Hause. So begleitet Florian Silbereisen Andrea Berg als Moderator und Reporter bei den Vorbereitungen und Proben vor der Show, besucht sie ganz privat daheim und weicht auch während der großen Sternennacht-Show nicht von ihrer Seite: Welchen persönlichen Glücksbringer darf Andrea Berg auf gar keinen Fall zu Hause vergessen? Wie wechselt sie innerhalb kürzester Zeit während der Show ihre atemberaubenden Kleider? Auf wen kann sie dabei keinesfalls verzichten? Was macht ihr Onkel Piti während der Show? Warum darf ihre Mutter hinter der Bühne nicht fehlen? Florian Silbereisen versucht herauszufinden, wie viel Lampenfieber Andrea Berg kurz vor dem Showstart hat, wie Ehemann Uli Ferber ihr zur Seite steht und wer ihr prominentester Bühnenhelfer ist...