Nach ihrer Befreiung können Gunter, Merle und auch Sydney es nicht fassen, als Patrick nach der Festnahme seines Vaters reinen Tisch macht und gesteht, schon länger von Mielitzers Machenschaften gewusst zu haben. Während die Frauen sich um Verständnis für Patrick bemühen, kann Gunter ihm nicht verzeihen und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sydney ist in einem innigen Gespräch mit Mathis unterm Sternenhimmel dankbar für ihre Befreiung und den Beistand. Eliane merkt, dass Mathis ihr entgleitet und sucht vor Kim die Schuld bei sich. Erika kann sich aus lauter Hilfsbereitschaft noch immer nicht von Lüneburg lösen. Als sie von der Flugzeugentführung hört, verpasst sie ihre Telefonverabredung mit Hajo. Danach erreicht sie ihn nicht mehr und macht sich Sorgen. Doch da steht er plötzlich vor ihr. Er zweifelt an ihrer Liebe zu ihm. Sandra lässt sich von Erikas Tatendrang inspirieren und macht mit Feddersen über Nacht die Shopinventur, um das "4Queens" zu übergeben. Denn schon am nächsten Tag soll Sandras Zukunft mit ihrem Traummann Johann Feddersen beginnen.