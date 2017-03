Meist plätschert sie lieblich und sanft dahin, doch manchmal wird sie auch zum reißenden Strom, die Saale. Mit mehr als 400 Kilometern von der Quelle bis zur Mündung ist sie einer der bedeutendsten Nebenflüsse der Elbe. Den weitaus größten Teil davon fließt sie durch Mitteldeutschland, genauer durch Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ihre Auen sind ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen. Menschen haben sich an ihren Ufern niedergelassen. Die Saale spendet Leben, doch manchmal nimmt sie es auch wieder, so wie beim Hochwasser 2013. "LexiTV" folgt in dieser Ausgabe dem Flusslauf der Saale und zeigt ihre vielfältigen Gesichter.