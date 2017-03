Die neue Formel-1-Saison steht unmittelbar bevor. "LexiTV" beschäftigt sich deshalb in dieser Ausgabe mit flotten Flitzern auf vier Rädern. Es wird zurückgeblickt auf eine Zeit der Formel 1, die heute kaum noch vorstellbar scheint: Alljährlich kamen damals, in den 1960er- und 1970er-Jahren, viele Rennfahrer ums Leben, weil weder Autos noch Strecken auch nur annähernd so sicher waren wie heutzutage. Warum die Piloten trotz des Wissens um die Lebensgefahr immer wieder antraten, erklären Formel-1-Legenden wie Jackie Stewart, Jacky Ickx, Hans-Joachim Stuck und Jochen Mass. Vorgestellt wird in der Sendung aber auch der Nachwuchs: Jungen und Mädchen, die den großen Traum von der Formel 1 haben und schon in jungen Jahren alles tun, um ihn zu verwirklichen.