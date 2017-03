Da es Williams Knie besser geht, widmet er sich verstärkt der Planung seiner Hochzeit mit Clara. Adrian hilft ihm notgedrungen und begegnet dabei Clara, die wie William nichts von Adrians Gefühlen ahnt. Als Clara sich versehentlich in den Finger schneidet, kommt es zu einem nahen Moment zwischen Adrian und ihr, den William beobachtet. Er stellt seinen Bruder daraufhin zur Rede - Charlotte leidet an Amnesie und glaubt, dass sie 30 Jahre jünger ist. Werner willigt ein, ihren Ehemann zu spielen. Er gesteht André, dass ihn Charlottes Gefühle zwar rühren, aber dass er nur ein Freund für sie sein möchte. Charlotte ist schockiert, als Friedrich sie darauf hinweist, dass Werner sie bezüglich ihrer Ehe belügt. Als Melli André zu einem Treffen der Religionsgemeinschaft begleiten will, begreift sie, dass er ihr etwas vorgespielt hat. Tina sorgt sich derweil um die Gesundheit ihres Babys und gerät dadurch in eine gefährliche Situation, aus der David sie herausholt. Er rät ihr zu einer pränatalen Diagnostik und Oskar ist überrascht, als sich Tina tatsächlich dazu entschließt. Michael weicht Natascha aus. Als sie mitbekommt, dass er sich als Model für Clara zur Verfügung stellt, tut sie dies ebenfalls, um sich noch einmal mit ihm auszusprechen.