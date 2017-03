Adrian gibt gegenüber William zu, dass er sich in Clara verliebt hat. Clara bekommt mit, dass die beiden Brüder streiten - doch sie ahnt nicht, worüber. Als sie erfährt, dass sich Adrian von Desirée trennen möchte, macht sie sich Sorgen um ihn. Desirée flirtet derweil mit Volker Nüssle, dem Bauleiter, um Adrian eifersüchtig zu machen - Werner schafft es, Charlotte die Wahrheit über ihre Ehe vorzuenthalten, während Michael hofft, dass sie sich in ihrer vertrauten Umgebung bald an alles erinnern kann. Werner bittet Friedrich, ein paar Tage aus der Saalfeld-Wohnung auszuziehen, was Friedrich widerwillig in Kauf nimmt. Charlotte fühlt sich nach ihrer Rückkehr an den "Fürstenhof" fremd in ihrem Zuhause. Hildegard macht André Vorwürfe wegen seiner Schwindelei und Natascha bereut ihre Affäre mit Nils. Als Melli mitbekommt, dass Natascha nach einer Bleibe sucht, bietet sie an, bei den Sonnbichlers nachzufragen. André versucht derweil vergeblich, sich mit Melli auszusöhnen. Als er bei Michael in der Scheune auftaucht und vorgibt, seinem Freund in seinem Kummer beizustehen, durchschaut Michael ihn sofort: Denn er spürt, dass André wieder bei ihm einziehen möchte. Oskar lenkt Tina nach dem pränatalen Eingriff von ihren Sorgen ab. Wenig später erfahren sie erfreut, dass das Baby gesund ist.