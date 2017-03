Clea und Erika dürfen endlich Sebastians Eltern kennenlernen und sind schon sehr gespannt, was sie noch über den 30-jährigen Junggesellen erfahren werden. Während Clea sich auf eine Abenteuerreise in die Everglades begibt und beim Alligatoren füttern Sebastians Eltern Renate und Norbert kennenlernt, geht es bei Erikas Date mit einem Wasserflugzeug hoch hinauf über Miami. Die Finalistinnen zeigen sich von ihrer besten Seite, doch können sie Sebastians Eltern überzeugen? Die letzte Nacht der Rosen rückt immer näher. Zwei wundervolle Frauen hoffen, Sebastians Herz erobert zu haben, doch am Ende muss der Bachelor sich für eine entscheiden. Wer bekommt die letzte Rose? Das erste Mal sehen sich die Mädels gemeinsam mit Frauke Ludowig das Finale im Studio an. Und sie sehen zum ersten Mal, nach der Zeit in Miami, Sebastian wieder. Hat Sebastian die richtige Wahl getroffen? Wie ist es der Zweitplatzierten nach ihrem Ausscheiden ergangen? Auch Viola trifft Sebastian wieder. Bedauert sie es, nicht die letzte Rose erhalten zu haben? Warum ist Kattia fast den Tränen nahe? Wer ist über Sebastians Verhalten entsetzt und hätte mehr von ihm erwartet? Und natürlich die alles entscheidende Frage: Sind Sebastian und seine Auserwählte noch ein Paar? All dem geht Frauke Ludowig beim großen Wiedersehen, direkt im Anschluss an die letzte Nacht der Rosen, auf den Grund.