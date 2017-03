Der Lehrer Heute | RTL | 20:15 - 21:15 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Emotionen? Wozu das denn? Michaels Tochter Klara ist für ein paar Tage bei Stefan und Karin untergekommen. Trotz des Besuchs dauert es nicht lange, bis im Hause Vollmer-Noske wieder lautstark gestritten wird. Völlig normal, finden Karin und Stefan. Völlig merkwürdig, findet Klara. Zu Hause redet sie nie über Probleme. Erst recht nicht über eins: Darüber, dass sie sich ritzt. Stefan ist fassungslos und zeigt Klara, wie gut es tut, mal loszulassen. Offensichtlich sehr, denn die neue impulsive Klara fackelt nicht mehr lange und lacht sich ausrechnet Bad Boy Luis an. Stefan und Karin wollen die letzten Wochen vor dem Kind genießen. Gar nicht so einfach, denn der Trouble um Klara sorgt auch für Anspannungen zwischen den potentiellen Co-Vätern Stefan und Michael. Untertitel: Is doch kein Einbruch, wenn man 'nen Schlüssel hat! Laufzeit: 60 Minuten Genre: Comedyserie, D 2016 Regie: Felix Binder Folge: 12 Schauspieler: Lehrer Stefan Vollmer Hendrik Duryn Barbara Knopmacher Nadine Wrietz Charlotte Noske Andrea L'Arronge Lehrerin Karin Noske Jessica Ginkel Michael Gabriel Merz Lehrer Günther Rose Ulrich Gebauer