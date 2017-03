After Earth Heute | VOX | 20:15 - 22:10 Uhr | SciFi-Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Vor 1.000 Jahren wurde die Menschheit gezwungen, die Erde zu verlassen und auf den Planeten Nova Prime umzusiedeln. Doch auch in der neuen Heimat lebt es sich nicht gerade ungefährlich, denn die Menschen stehen hier im permanenten Kampf gegen eine außerirdische Spezies. Die sogenannten Ursas orten ihre Feinde über einen Urinstink: die Angst. Ranger Cypher hat zwar eine Methode entwickelt die Furcht zu unterdrücken, doch als er mit seinem Sohn Kitai in eine Notsituation gerät, werden seine Kenntnisse auf eine harte Probe gestellt... Laufzeit: 115 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, USA 2013 FSK: 12 Schauspieler: Kitai Raige Jaden Smith Cypher Raige Will Smith Faia Raige Sophie Okonedo Senshi Raige Zöe Kravitz Commander Velan Glenn Morshower Sicherheitschef Kristofer Hivju Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets