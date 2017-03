Nicht ohne meine Tochter Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Die Amerikanerin Betty ist glücklich mit dem iranischen Arzt Mahmoody verheiratet. Als Betty mit "Moody" und ihrer Tochter in den Iran reist, verwandelt sich ihr Mann unter dem Einfluss seiner Familie in einen Tyrannen. Was als Urlaub gedacht war, entpuppt sich als geplante Auswanderung. Betty bleibt nur die Flucht. Original-Titel: Not Without My Daughter Laufzeit: 140 Minuten Genre: Drama, USA 1991 FSK: 12 Schauspieler: Betty Mahmoody Sally Field Moody Alfred Molina Mahtab Sheila Rosenthal Houssein Roshan Seth Nicole Sarah Badel Ameth Bozorg Mony Rey