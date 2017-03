Der Sound der Achtziger ist wieder da. Stars jenes unverwechselbaren Jahrzehnts wie a-ha oder Rick Astley touren wieder mit alten, aber auch neuen Songs durchs Land. Zugleich feiern junge Bands wie Hurts, Chvrches und Drangsal mit dem unverwechselbaren Synthesizer-Sound der Achtziger große Erfolge. Doch was ist das Erfolgsrezept dieses Jahrzehnts? Die Musikdoku-Reihe "Now and Then" begibt sich auf eine musikalische Zeitreise durch den Soundtrack unseres Lebens. In der Folge "Die 80er" treffen Fritz Egner, Fernseh- und BAYERN 3-Radiolegende und die Musikjournalistin und TV-Moderatorin Christina Wolf Stars von damals und heute. Auf der Suche nach den Wurzeln des 80er-Revivals besucht Fritz Egner die britische Band Zoot Woman, die als eine der ersten Formationen den Synth-Pop erfolgreich in die heutige Musikszene zurückgebracht und damit viele junge Bands inspiriert hat. 80er-Legende Midge Ure erzählt aus der Zeit, als Synthesizer noch mühsam programmiert werden mussten. Mit seiner Band Ultravox stürmte er Anfang der 80er weltweit die Charts und begründete gemeinsam mit Gruppen wie Depeche Mode oder Human League einen komplett neuen Musik-Stil. 'Es war eine technische Revolution. 'Unsere Musik klang total anders als die der Beatles oder von Led Zeppelin', erinnert sich Midge Ure. Christina Wolf besucht einen musikalischen Enkel der 80er Synth-Pop Bands: Drangsal. Er hat schon mit 22 Jahren das perfekte Pop-Album geschrieben. Es klingt, als hätten sich Eurythmics mit The Smiths und Depeche Mode musikalisch zusammengetan. Im Rahmen dieser Musikdoku sind "Die 80er" ein wilder, schneller Ritt durch die Musikgeschichte und beschreiben, wie ein neues Instrument, der Synthesizer, gemeinsam mit einer neuen Art des Fernsehens, MTV, die Musikwelt damals revolutioniert hat und bis heute beeinflusst. Then. Fritz Egner hat als Moderator Radio- und Fernsehgeschichte geschrieben und in seinem Leben fast alle Musik-Größen schon persönlich getroffen. Durch seine persönliche Verbindung zu den Stars und seine Erinnerungen an die Blütezeit der verschiedenen Genres wird die Vergangenheit wieder lebendig. Now. Die erfahrene Musikjournalistin und TV-Moderatorin Christina Wolf betrachtet die Vergangenheit durch die Augen der jungen Generation: Welche Einflüsse leben heute weiter, was wird in der aktuellen Musikszene neu interpretiert und wie werden die Hits von damals heute bewertet?