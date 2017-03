In den 80er Jahren steht das Rallye-Geschäft auf seinem Zenit und ist sogar populärer als die Formel 1. Doch das Verlangen nach immer schnelleren und ausgefalleneren Rennwagen wird den Rallye-Begeisterten zum Verhängnis. Ab 1984 kommt es zu einer Serie von verheerenden Unfällen, mehrere Fahrer sterben auf grausame Weise. Die n-tv Dokumentation gibt einen Blick hinter die Kulissen: In eine Zeit in der Rallyes außer Kontrolle geraten.