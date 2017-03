Die erwachsenen Geschwister Juliane und Sarah sind unzertrennlich - vor allem die vernünftige Juliane sieht sich noch immer als Beschützerin ihrer jüngeren Schwester, die als Kind schwer krank war. Doch die enge Beziehung der beiden Frauen wird auf eine harte Probe gestellt, als der charmante Philipp auftaucht, um den Buchladen, in dem Sarah arbeitet, auf Vordermann zu bringen. Vom ersten Moment an ist die temperamentvolle Sarah Feuer und Flamme für ihren neuen Chef. Was sie nicht ahnt: Auch Juliane hat sich in Philipp verliebt. Und obwohl Philipp sich allein für Juliane interessiert, setzt Sarah in blinder Eifersucht alles daran, ihn für sich zu erobern - mit dramatischen Folgen ... "Utta Danella - Wenn Träume fliegen" ist ein ebenso romantischer wie dramatischer Liebesfilm. Vor der Kulisse des malerischen Örtchens Mittenwald erzählt der Film eine berührende Geschichte von Familie und Liebe, Vertrauen und Eifersucht. In den Hauptrollen überzeugen Karin Thaler ("Um Himmels Willen", "Die Rosenheim Cops") und Michael Fitz (BR-"Tatort", "Marias letzte Reise") als Liebespaar. In weiteren Rollen sind Alma Leiberg ("Nicht ohne meine Schwiegereltern"), Gregory Brian Waldis ("Sturm der Liebe"), Heidelinde Weis ("Glück auf vier Rädern") und Siegfried Rauch ("Das Traumschiff") zu sehen.