"heute konkret" steht am Dienstag, dem 21. März, ganz im Zeichen des ORF-Schwerpunkts "Zucker - das süße Gift". Live im Studio bei Münire Inam ist Barbara Stöckl. Sie wird demonstrieren, wie sie mit einem in den Oberarm implantierten Zuckermessgerät direkt beobachten kann, wie ihr Körper auf unterschiedliche Nahrungsmittel reagiert. Außerdem berichten Patienten in "heute konkret" über die Spätfolgen ihrer Diabetes-Erkrankung und auch der neue Konsumtrend "Low Carb" wird kritisch unter die Lupe genommen. Darüber hinaus gibt "heute konkret" einen Überblick, welche spannenden Aspekte in der Hauptabendsendung "Stöckl live" (20.15, ORF 2) im Mittelpunkt stehen werden.