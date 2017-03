Neunauge, Feuerkopf und Siebenpunkt trauen ihren Augen kaum: aus einem Ding, das wir "Toaster" nennen und das in einem der Wohnwagen auf dem nahem Campingplatz aufgestellt ist, springt - knusprig gebräunt - etwas Leckeres zu Essen! Ist das ein Zaubertrick? Oder was? Ein solcher Automat würde die Versorgung der Kobolde ein für alle Mal sicherstellen. Ohne etwas dazuzutun, würde das Ding Futter ausschmeißen, mitten hinein in ihre offen stehenden Münder! Begeistert von solchen Aussichten machen sich die Kobolde daran, dieses Wunder-werk zu klauen. Leider aber sind sie nicht die einzigen, die es auf den Toaster abgesehen ha-ben.