Disneys Miles von Morgen Heute | ORF 1 | 07:30 - 07:55 Uhr | Animationsserie Infos

Miles möchte gerne in die Fußstapfen seines Vater treten und ein super Mechaniker werden. Doch als er versehentlich den Multivator der Sternenflitzers umprogrammiert, muss er vor allem lernen, sehr schnell zu reparieren, wenn er seine Schwester Loretta retten will. Original-Titel: Miles from Tomorrow Untertitel: Tiefkühlessen / Reparieren will gelernt sein! Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014 Regie: Kelly James Folge: 16