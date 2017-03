Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Professor Frink vertraut Homer an, dass er nur zu gern eine Freundin hätte. Homer kann sich gut vorstellen, dass die eigenartige Stimme Frinks die Damenwelt abschreckt. Der Wissenschaftler nimmt sich Homers Bemerkung zu Herzen und entwickelt mit Feuereifer einen Apparat, der seine Stimme sanft und männlich macht. Überglücklich stellt er fest, dass seine Erfindung ein voller Erfolg ist und er wohl am nächsten Valentinstag nicht mehr allein sein muss. Während Frink das Leben genießt, hat auch Grampa ein Stimmungshoch - im Altersheim arbeitet man neuerdings mit LSD... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Liebe liegt in der N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4 Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2016 Regie: Mark Kirkland Folge: 13 FSK: 12