Eine junge Frau (Julianne Hough) läuft panisch durch Bostons Strassen und kann nur knapp in einen Bus nach Atlanta steigen, ohne von ihrem Verfolger entdeckt zu werden. Bei einem Zwischenstopp lässt sie den Bus einfach weiterfahren und lässt sich in dem kleinen Örtchen Southport nieder. Im einzigen Restaurant des Ortes stellt sie sich als Katie vor und bewirbt sich als Kellnerin. Rasch wird bekannt, dass ein neues Gesicht in Southport aufgetaucht ist. Die hübsche Katie entgeht auch Alex (Josh Duhamel) nicht, einem jungen Witwer und Vater zweier Kinder. Obwohl Katie sich möglichst unauffällig verhalten will und am liebsten alleine sein möchte, kommen sie und Alex sich näher. In der Zwischenzeit sucht der Polizist Kevin (David Lyons) fieberhaft nach Katie. Indem er seine Kompetenzen überschreitet, schafft er es, einen bundesweiten Steckbrief mit Katies Porträt zu veröffentlichen, gemäss dem sie wegen Mordes gesucht wird. Gerade als Katie beginnt, sich in Sicherheit zu wägen, steht auf einmal Kevin vor der Tür. Ihr neues Leben beginnt zu bröckeln.