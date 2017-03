Night Shift Morgen | ORF 1 | 01:55 - 02:35 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt TCs Schwägerin Annie stürzt in seiner Wohnung die Treppe hinunter und zieht sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie wird im Krankenhaus von Scott operiert. Es zeigt sich, dass der Grund für den Sturz ein Rückfall mit Drogen ist. Jordan ist über ihre Rückkehr nach San Antonio nicht begeistert, denn die beiden verbindet eine unschöne Vergangenheit. Außerdem macht Jordan eine Entdeckung, die das Leben von TC und ihr völlig verändern wird. Doch bevor sie TC von den Neuigkeiten erzählen kann, wird sie zu einem Notfall gerufen: Ein Junge ist in einen Brunnen gefallen. Seine Wirbelsäule ist in Mitleidenschaft geraten und er spürt seine Beine nicht. Die Verletzung seiner Mutter scheint zunächst unscheinbar, entwickelt sich jedoch zu einer schweren Komplikation. Original-Titel: The Night Shift Untertitel: Was man wissen sollte Laufzeit: 40 Minuten Genre: Arztserie, USA 2015 Regie: Pierre Morel Folge: 7 Schauspieler: Dr. TC Callahan Eoin Macken Dr. Jordan Alexander Jill Flint Michael Ragosa Freddy Rodríguez Dr. Topher Zia Ken Leung Dr. Krista Bell-Hart Jeananne Goossen Dr. Paul Cummings Robert Bailey Jr.