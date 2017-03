Bobby & Bill Heute | France 3 | 06:40 - 06:55 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Bill, der Superstar: Bobby hat Bill für ein Casting bei ihrer Lieblingssendung "Max, der Hund" angemeldet. Leider benimmt sich Bill so schlecht, dass Papa ihm verbietet zum Casting zu gehen. Bill zieht alle Register, um Papa umzustimmen - mit Erfolg! Schließlich darf er doch zu dem Casting... und natürlich haut er mit seiner Darbietung den Regisseur vom Hocker. Er bekommt die Hauptrolle - aber seine Freunde dürfen auch alle in dem neuen Musical mitwirken! Original-Titel: Boule et Bill Untertitel: Bill, der Superstar Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, F 2015 Regie: Philippe Vidal Folge: 16