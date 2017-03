Cesar Milan ist fest davon überzeugt, dass Kinder empfänglicher für seine Methoden sind als Erwachsene und dass es den Kleinen leichter gelingt, dem Hund gutes Benehmen beizubringen. Mit dieser Idee im Hinterkopf lädt er zwei junge Fans ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und seine Techniken zu lernen. Jessica Hernandez aus Vancouver, British Columbia, und Rachel Heidtman aus Franklin, Ohio, sind die zwei glücklichen Mädchen, die dazu ausgewählt wurden. Sie fliegen nach Kalifornien und dürfen zwei Tage mit dem Hundeflüsterer verbringen. Im ersten Fall hat es Cesar mit einer Australian Shepherd/Chihuahua-Mischung zu tun, die treffend "Fuzzy Monster Truck" heißt. Ein übergroßer Anteil Hütehund führt hier zu Problemen, wenn Fremde in der Nähe sind. Dann fährt Cesar nach Oxnard in Kalifornien. Dort trifft er auf Sonny, eine rotnasige Pitbull-Mischlingsdame, die mindestens drei Monate im Jahr an Bord eines Fischerbootes mit ihrem Herrchen Jon verbringt. Das einzige Problem bei Sonny ist ihre große Angst, wenn die See etwas rauer wird. Können Cesar und seine jugendlichen Helfer etwas gegen die Nervosität des Hundes tun, oder muss der weiter mit seiner Angst vor stürmischem Wetter auf hoher See leben?