Chief Giles nimmt den mysteriösen Sidney fest. Als Kyle davon erfährt, dass Sidney seine Mutter im Krankenhaus besucht hat, stellt er ihn zur Rede. Kyle findet mehr darüber heraus, was mit besessenen Menschen passiert. Auch Chief Giles erfährt von seinem Freund Lenny endlich die Wahrheit über den Wohnwagen im Wald. Zur selben Zeit beschließt Reverend Anderson, das Böse aktiv zu bekämpfen. Der Reverend fühlt sich dazu verpflichtet, einen Exorzismus bei einer langjährigen Freundin durchzuführen. Ein Problemkind der Stadt freundet sich derweil mit Sidney an. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar.