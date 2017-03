Karins Ex-Mann Peter wird erschossen. Als Journalist war er einem großen Skandal auf der Spur. Gelingt es Karin, den Mörder zu finden und Peters kleine Tochter zu retten? Steckt der skrupellose Schrotthändler Norbert Weiss hinter dem Mord? Peter Reuter hatte ihn angezeigt. Auch die Spendenaktion, die Peter Reuter mit Thorsten Kelmes, dem Geschäftsführer einer Recycling-Firma ins Leben rief, ist eine wichtige Spur. Karins Ex-Mann, der Journalist Peter Reuter, und die ghanaische Umweltaktivistin Ama Aidoo werden erschossen. Als die SOKO erscheint, sind die Hotelzimmer, in denen sich die beiden versteckt hielten, durchsucht worden. Es fehlen Unterlagen, Laptops, Handys, Kameras. Peters sechsjährige Adoptivtochter Mallu scheint die Tat beobachtet zu haben, ist jedoch traumatisiert und kann sich an nichts mehr erinnern. Und Sandra Freiberger, Peters Kontaktperson bei der Zeitung, weiß nur, dass sich Peter und Ama bedroht fühlten und untergetaucht sind, weil sie an einer Artikelserie über illegalen Elektroschrotthandel gearbeitet haben. Wem sind sie zu nahe gekommen? Die SOKO muss sich durch die skrupellosen, skandalösen Machenschaften des Schrotthändlers Norbert Weiss arbeiten, bis sie langsam die Zusammenhänge versteht. Doch der Täter ist bereits hinter Mallu her. Karin gelingt es langsam, das Vertrauen von Mallu zu gewinnen, die an Leukämie erkrankt ist und deshalb in ärztlicher Behandlung ist. Aber auch die Ärztin kann keinen weiterführenden Hinweis liefern, außer dass Mallus Schicksal ein wichtiger Bestandteil von Peters neuer Artikelserie war. Bei einem Besuch im Krankenhaus erkennt Mallu jedoch den Mörder ihres Vaters wieder. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und Karin trifft eine folgenschwere Entscheidung. 25 neue Folgen der "SOKO Köln" werden dienstags um 18:05 Uhr ausgestrahlt.