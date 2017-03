Während Franzi und Mattes zum ersten Mal und auch nur ausnahmsweise als Team zusammen auf Streife fahren, meldet der Lehrer Holm Diefenthal seine beiden Kinder als vermisst: Die Suche nach den Geschwistern Svenja und Ruben hält die Kollegen des PK 21 auf Trab. Doch dann wird Ruben verletzt ins EKH eingeliefert und erzählt Haarsträubendes: Seine Schwester wurde entführt, und wenn er nicht 5000 Euro Lösegeld bezahle, passiere Svenja etwas Furchtbares. Die geringe Höhe des verlangten Lösegeldes macht die Beamten stutzig. Als die beiden Polizisten die Verfolgung der Entführer aufnehmen, geraten sie in eine Falle: Eingesperrt in einem Bunker, abgeschnitten vom Funkverkehr und in völliger Dunkelheit, kommt es zu einer Situation, die das Leben von Franzi und Mattes verändern wird.