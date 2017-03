Elsa (Michaela May) ist fassungslos: Ihr verblichener Mann hat sein Vermögen an der Börse verjubelt und ihr neben einem Berg Schulden nur eine abbruchreife Villa in Kroatien hinterlassen. Sofort verkaufen, rät ihre pragmatische Tochter Fanny (Ulrike C. Tscharre), während ihre Enkelin Clara (Alicia von Rittberg) sich das ominöse Haus vorher gerne ansehen würde - vielleicht lässt sich ja etwas daraus machen? Elsa ist begeistert von dieser Idee, Fanny weniger. Das Verhältnis zu ihrer Mutter ist gestört, doch sie kann diese impulsive und unüberlegte Frau nicht allein mit ihrer gerade volljährig gewordenen Tochter losziehen lassen. Notgedrungen begleitet Fanny die beiden und bereut ihren Entschluss nur allzu bald. Das Auto wird geklaut, Clara versinkt in Liebekummer - und Elsa verprasst in luxuriösen Hotels Geld, das sie gar nicht mehr besitzt: Zwischen den unterschiedlich tickenden Frauen fliegen die Fetzen, doch im Verlauf ihrer chaotischen Tour werden sie immer wieder mit Hindernissen konfrontiert, die sie nur gemeinsam überwinden können. Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto enger rücken Elsa, Fanny und Clara zusammen. In diesem Drei-Generationen-Roadmovie begeistern Michaela May, Alicia von Rittberg und die für den deutschen Fernsehpreis nominierte Ulrike C. Tscharre als dynamisches Trio. Neben Robert Giggenbach als nicht ganz rechtschaffener Rechtsanwalt sind Alain Blazevic als sympathischer Reisebürobesitzer und Luka Dimic als Mädchenschwarm zu sehen. Bundesfilmpreisträgerin Bettina Woernle schrieb das Buch und inszenierte diese quirlige Komödie in malerischen Fischerdörfern an der kroatischen Adriaküste.