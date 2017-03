Nach Mielitzers Geständnis und Sydneys Trennung von ihm, sieht er keinen Ausweg, als alle Brücken hinter sich abzubrechen. Er fesselt die fassungslose Sydney und will sich absetzen. Es kommt zum Showdown auf dem Flugplatz, wo Mielitzer versucht, die Maschine mit Merle und Gunter zu kapern, um zu fliehen. Patrick muss mit der Erkenntnis klarkommen, dass sein Vater wegen einer Familienfehde, die lange zurückliegt, alles an die Wand gefahren hat. Er sieht sich gezwungen, seinen kriminellen Vater aufzuhalten und vollzieht mit der Rettung der Geiseln den endgültigen Bruch mit ihm. Sandra liebt ihren "Johnny" und macht sich zum ersten Mal keine Gedanken über das Bankkonto des Mannes an ihrer Seite. Feddersen genießt die Zeit mit ihr und will sich offenbaren. Doch damit kommt er zu spät, denn Sandra ist nicht auf den Kopf gefallen. Torben sagt spontan zu, als Aufpasser für Lilly einzuspringen, da ihr Turnkurs wegen chronischem Trainermangel ausfällt. Bei seinem Einsatz setzt Lilly ihn außer Gefecht.