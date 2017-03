Die Sonne lacht, die Natur sprießt: Es ist Frühling! Viele Menschen haben sehnsüchtig auf diese Jahreszeit gewartet. Es zieht uns wieder hinaus in die Natur, und auch Tiere und Pflanzen passen ihren Tagesablauf an die wärmeren Temperaturen an. "LexiTV" geht in dieser Sendung der Frage nach, woher Pflanzen "wissen", dass sie gerade jetzt ihre Blätter austreiben oder blühen müssen. Außerdem geht es auf Reisen, hin zu Menschen, deren Alltag durch die Jahreszeiten beeinflusst ist. An der Nordseeküste kann ein Krabbenfischer zum Beispiel endlich wieder in See stechen, und im polnischen Masuren freuen sich Anna und Wladek auf die Rückkehr ihrer Störche.