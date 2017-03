Die hinterindische Tigerin Saray hat heute einen besonderen Tag vor sich. Für die Raubtierdame ist eine Computertomografie geplant. Dafür wird die Tigerin in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gebracht, das nicht weit vom Gelände des Tierparks entfernt liegt. Tierarzt Dr. Günter Strauß legt die Tigerin vorsichtig in Narkose. Dann kann es losgehen. Tierpfleger Detlef Jany und Kollegin Petra Schröder werden ihren Schützling heute nicht aus den Augen lassen. Im Berliner Zoo steht Großreinemachen auf dem Programm. Ziel heute: ein blitzeblanker Pavianfelsen. Gemeinsam mit Reviertierpfleger Christian Aust stellt sich der Rest des Reinigungskommandos der Herausforderung. Futterreste, Kot und Sand haben ihre Spuren hinterlassen. Hoch hinaus wollen im Tierpark die beiden Truthahngeier Bonnie und Clyde. Noch muss das Dreamteam aber fleißig üben, denn bald sollen sie mit ihrer Flugshow die Tierparkbesucher begeistern. Heute auf dem Übungsplan: 40 Meter Freiflug von Tierpflegerin zu Tierpflegerin. Wenn das klappt, gibt es eine leckere Belohnung. Außerdem in dieser Folge von "Panda, Gorilla & Co.": ein Geschenk für Eisbärin Katjuscha und Alpakas auf Abwegen.