Tutachamun - der Fluch des Pharao Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Abenteuerfilm

Inhalt Der Archäologe Danny Freemont hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die vier Teile einer Smaragdtafel zu finden, die dem Pharao Tutanchamun zugeschrieben werden. Der vollständig zusammengefügten Tafel wird eine magische Wirkung nachgesagt. Demnach soll der Besitzer Macht und Kontrolle erlangen. Tatsächlich hatte Freemont zwei der vier Teile schon einmal besessen, sie wurden ihm jedoch kurz darauf von seinen Widersachern entwendet - den Mitgliedern des hohen, geheimen Rats. Der Rat ist eine Gemeinschaft der reichsten und mächtigsten Männer der Welt, deren Ziel es ist, die Weltherrschaft zu erlangen. Und dafür ist ihnen jedes Mittel recht: Allen voran tut Morgan Sinclair alles, um Freemont das Leben schwer zu machen. Da dieser der einzige ist, der dem Rat bei seiner Suche regelmäßig in die Quere kommt, veranlasst Sinclair, dass Freemont von seiner Universität für die er arbeitet gekündigt und seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Doch es kommt noch schlimmer: Mittlerweile besitzt der Hohe Rat bereits drei Tafelstücke und ist dem vierten Teil dicht auf der Spur. Mehrere Hinweise deuten darauf, dass der vierte Tafelteil sich im Grab von Tutanchamun befindet. Sowohl Freeman als auch Sinclair begeben sich sofort auf die Suche nach dem Grab. Ein spannender Wettlauf beginnt, bei dem noch einige Überraschungen auf die verfeindeten Schatzsucher warten... Original-Titel: The Curse of King Tut's Tomb (1) Laufzeit: 105 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2006 Regie: Russell Mulcahy FSK: 12 Schauspieler: Danny Freemont Casper Van Dien Morgan Sinclair Jonathan Hyde Dr. Azelia Barakat Léonor Varela Jason McGreevy Steven Waddington Nathan Cairns Malcolm McDowell George Russell Simon Callow