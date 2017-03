Am 22. Oktober 2016 hat sich DIE Münchner Hip-Hop-Band in Rap-Rente verabschiedet. Nach 24 Jahren hat Blumentopf tatsächlich Schluss gemacht. Das finale Konzert im Münchner Zenith wurde ein Jahr zuvor angekündigt und schon einen Tag danach war es bereits ausverkauft. Aus der ganzen Republik sind Fans angereist, um mit Holunder, Schu, Cajus, Roger und Sepalot ein allerletztes Mal zu springen. Die 7.000 Besucher bekamen eine dreistündige Show mit etlichen Specials geliefert. Ein Filmteam hat die fünf Musiker bei den Vorbereitungen und auf die Bühne begleitet. Es hat die Stimmung eingefangen, was in den Tagen vor dem Konzert in den einzelnen Bandmitgliedern vorgeht. Dabei wird scheinbar beiläufig und ohne zu historisieren ein Stück Deutschrap-Geschichte dokumentiert. Und so spiegelt der Film auch die achselzuckende, unprätentiöse Attitüde der Blumentopf-Jungs wider, die bevor sie pathetisch werden, lieber schnell einen Joke reißen.