Ich will (k)ein Kind von Dir Heute | ONE | 15:30 - 17:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Philipp (Felix Klare) und Anna (Franziska Weisz) leben im Berliner Babyboom-Kiez Kreuzberg. Auch sie gehen gerne auf den Spielplatz, allerdings mit ihrer kleinen Nichte Nele. Vom plötzlichen Kinderwunsch Philipps möchte Anna nichts wissen. Sie ist auf dem Sprung zu einer Professur und besteht auf die alte Abmachung: kK - keine Kinder! Je inniger er seiner Frau den Baby-Antrag macht, umso deutlicher fällt ihre Abfuhr aus. Denn sie hat bereits Verantwortung für ihre jüngere Schwester Emmi (Stephanie Lexer) übernehmen müssen, die ein Baby war, als ihre Mutter starb. Jetzt möchte Anna ihr eigenes, unabhängiges Leben führen - ohne Nachwuchs. Doch kinderlos zu sein, nervt Philipp zunehmend, es fehlt ihm etwas. Bei den eigenen Eltern gerät der einzige Sohn auf ein Nebengleis. Hella (Maren Kroymann) und Ulf (Michael Wittenborn) haben sich, statt weiter auf Enkel zu warten, kurzerhand über die "Initiative Wunschoma" mit der kleinen Uma ein Patenkind ins Haus geholt. Dass die seine kompletten Spielsachen bekommt, kann Philip in letzter Minute verhindern! Als Anna die ersehnte Professur in Leipzig antreten will, sieht Philipp seinen Wunsch endgültig schwinden. Eine Pendelbeziehung wäre das Aus für alle Familienträume. Nun heißt es handeln: Anna muss vorher schwanger werden. Um das hinzubekommen, ist ihm jedes Mittel recht. Wer fragt schon nach, wenn der ersehnte Spross erst einmal da ist. Doch kann im Ringen um diesen Interessenskonflikt auch die Liebe bestehen? Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2016 Regie: Ingo Rasper FSK: 6 Schauspieler: Anna Franziska Weisz Philipp Felix Klare Katharina Zora Thiessen Hella Maren Kroymann Ulf Michael Wittenborn Kai Kai Lentrodt Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets