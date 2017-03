Man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt der Volksmund. Aber was, wenn man nicht mehr so jung ausschaut, wie man sich fühlt? Die moderne Beauty-Medizin will da gerne behilflich sein und bringt ständig neue High-Tech-Geräte und Methoden auf den Markt, die potenziellen Kundinnen und Kunden vor allem eines ersparen möchten: aufwendige Operationen, Schmerzen und lange Ausfallszeiten. Falten glätten mit Wellen oder Schall sind zum Beispiel zwei Methoden, die ohne Skalpell auskommen und trotzdem Haut verjüngen sollen. Die sogenannte "Thermage" versucht mittels Radiofrequenz schlaffe Haut wieder erstrahlen zu lassen, die "Ultherapie" will diesen Effekt mit Ultraschall erzielen. Onka Takats hat sich für "heute konkret" beide Geräte angeschaut.