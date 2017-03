Adam (Sean Giambrone) hat Angst, er könne den vom Präsidenten angeordneten nationalen Fitness-Test, der demnächst in der Schule durchgeführt wird, nicht schaffen und bittet Beverly (Wendi McLendon-Covey) um Hilfe. Die ist ganz auf seiner Seite und plant gar, sich direkt an den Präsidenten zu wenden. Das will Murray (Jeff Garlin) auf jeden Fall verhindern. Währenddessen ist Ericas (Hayley Orrantia) hübsche französische Brieffreundin Fanny (Bella Dayne) bei den Goldbergs zu Besuch und wird heftig von Barry (Troy Gentile) umgarnt.