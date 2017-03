Ricky Bobby (Will Ferrell) gewinnt ein NASCAR-Rennen nach dem anderen. Mit seinem besten Freund Cal (John C. Reilly) bildet er ein scheinbar unbesiegbares Rennfahrer-Team, wobei Cal seine Rolle als ewiger Zweiter widerspruchslos akzeptiert. Bei einem Rennen gegen den ehemaligen Formel 1-Fahrer Jean Girard (Sacha Baron Cohen) kommt es zu einem für Ricky folgenschweren Unfall. Der Rennfahrer-Star verliert das Selbstvertrauen und möchte seine Karriere beenden. Auf einmal steht Ricky allein dar, verlassen von Frau und Freunden, und plötzlich auch ohne Arbeitgeber. Einzig Rickys Vater, früher ebenfalls NASCAR-Pilot, hält zu seinem in Ungnade gefallenen Sohn, und will ihn zu einem Comeback verhelfen. Schließlich haben die beiden noch eine Rechnung offen mit Rickys Erzfeind Girard. Sowohl Regisseur Adam McKay als auch Hauptdarsteller Will Ferrell waren langjährige Mitglieder des Schauspielerensembles der Comedyshow "Saturday Night Live", aus der eine Vielzahl der besten Komödianten des zeitgenössischen US-Kinos hervorgegangen sind. "Ricky Bobby König der Rennfahrer" ist ihre zweite von insgesamt drei Gemeinschaftsproduktionen. Wie in ihren Comedyshows, sind die Höhepunkte dieser Sportkomödie die zahlreichen Slapstick-Einlagen und aberwitzigen Einfälle der Protagonisten. Drehbuch-Co-Autor Will Ferrell spielt Ricky Bobby, sein Kumpel Cal wird von John C. Reilly dargestellt. "Borat"-Sacha Baron Cohen ist in der Rolle des selbstverliebten Pariser Rennfahrers Girard zu sehen. Regisseur Adam McKay wurde letztes Jahr für das Drehbuch von "The Big Short" mit einem Oscar ausgezeichnet. (OT: Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby)