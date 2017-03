Der finnische Dirigent Jukka-Pekka Saraste und sein Orchester nehmen sich der gewaltigen Dritten von Gustav Mahler an, die sich von der irdischen Natur zur himmlischen Liebe aufschwingt. Für die menschliche Sphäre setzt Mahler auf die Stimme - die Chorpartien übernehmen in Köln die Dommusik und der WDR Rundfunkchor. Mit Mahler fing es an: Zu seinem Einstand als Chefdirigent in Köln hat Saraste die Neunte eingespielt. Der Start einer erfolgreichen Zusammenarbeit: "Saraste empfiehlt sich als ein explizit zuständiger Mahler-Interpret", befand die Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik - und nominierte letztes Jahr auch die nachfolgende Aufnahme der Fünften für die Bestenliste.