Fritz Fuchs wird mit einem Glas voller Froschlaich am Bärstädter Schnakenweiher ertappt. Froschlaich steht aber strengstens unter Naturschutz! Was hatte Fritz bloß mit den Froscheiern vor? Und warum sucht er für Freundin Yasemin nach lebendigem Froschfutter? Was hat ein hungriger Wetterfrosch mit seinem Horoskop zu tun? Fritz steckt in echter Erklärungsnot. Am Ende hilft ihm eine märchenhafte Verwandlung.