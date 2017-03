Wie der Vater, so der Sohn: Ray ist furchtbar aufgeregt. Er soll eine Dankesrede auf seinen Vater Cosmic Quantum Ray Senior halten, der in einer feierlichen Zeremonie auf dem Planeten Splork in die intergalaktische Ruhmeshalle der Superhelden aufgenommen wird. Ray verhaspelt sich immer wieder. Ihm fällt es schwer, aus dem Schatten des übermächtigen, im ganzen Universum bekannten Vaters zu treten. Dann platzen Professor Gehirnkopf und seine Mutter mitten in die Feierlichkeiten und verwandeln Vater und Sohn mit einem Mut-Weg-Blitzer in zitternde Feiglinge! Nun muss kein Gauner mehr die beiden bekanntesten Superhelden des Universums fürchten. Geschockt über den Zustand von Vater und Sohn verstecken sich die anderen Mitglieder bei der Alien-Köchin Olga, die für das Catering des Empfangs zuständig ist. Kurz darauf stellen sich Robbie, Buckingham und die Zwillinge zur Überraschung der beiden Gauner und lassen sich widerstandslos gefangen nehmen. Versuchen sie die Bösewichte mit einer Finte in die Falle zu locken? Piraten der Dunklen Materie: Zooty, der Betreiber der gleichnamigen Raststätte und Weltraumtanke im Zentrum des Universums bekommt unangenehmen Besuch: der galaktische Killer-Keim Kronecker, der ehemals Unbesiegte ist auf der Suche nach einer Schatzkarte, die ihn zu einem dicken Klumpen Dunkler Materie führen soll. Um an die Karte zu gelangen, bemächtigt er sich des Körpers des Tankwarts und stielt sie aus dessen Tresor. Sein Ziel ist es, mit der Dunklen Materie zu verschmelzen, um endlich einen großen und starken Körper zu besitzen, der zu seinem Ego passt. Dann, so hofft er, kann er endlich Team Quantum besiegen und seinen alten Titel "Kronecker der Unbesiegte" zurückerlangen. Um Team Quantum zu ihm zu locken, heuert er Robbies Freunde Allison, Lukas, Chip sowie Schultyrann Scott als Mannschaft an, um mit seinem Piratenraumschiff dem Weg der Schatzkarte zu folgen. Als Robbie erfährt, dass Kronecker seine Mitschüler unter falschen Tatsachen in die Tiefen des Weltraums gelockt hat, nimmt er die Verfolgung auf.