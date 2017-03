Regisseur Georges Lautner hat mit "Der Fall Serrano" einen fesselnden Polit-Krimi mit leicht zynischem Unterton inszeniert. In seinem Drehbuch stützt er sich nicht nur auf den Roman von Raf Vallet, sondern auch auf authentische Ereignisse des Falls Briglie. Der Politiker De Briglie wurde 1976 erschossen. Obwohl der Täter gefasst wurde, blieben die Hintergründe der Tat ungeklärt. Der Abgeordnete Philippe Dubaye (Maurice Ronet) gesteht seinem Freund Xavier (Alain Delon) den Mord an dem Politiker und Immobilien-Magnaten Serrano (Charles Moulin). In einem Streit hat er ihn erschlagen, da dieser ihn unter Drohungen zum Rücktritt von seinem Mandat gezwungen hat. Serrano hat über Jahre hinweg lückenlose Dossiers über diverse Politiker, darunter auch ihn, angelegt. Diese Dossiers entlarven viele einflussreiche Leute der Bestechlichkeit, Unmoral und anderer Illegalitäten. Es stellt sich heraus, dass Philippe diese Akten an sich genommen hat. Als es Xavier gelingt, in den Besitz der brisanten Papiere zu gelangen, löst er damit eine Kette von blutigen Morden aus, denen all diejenigen zum Opfer fallen, bei denen die Dossiers vermutet werden.