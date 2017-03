Getarnt als modische Accessoires etwa an Kapuzen und Mützen sie sind wieder da, Pelze. Und das obwohl die Mehrheit der Deutschen gegen Echtfell ist. 80 Prozent sprechen sich sogar für ein Pelztierfarmverbot aus. Dennoch steigt die Nachfrage seit Jahren an woran liegt das? Woher ein Pelz stammt, ist für Verbraucher oft schwer zu erkennen, denn die Herkunft muss nicht deklariert werden. Auch bleibt meist unklar, ob es sich um Echtfell oder Kunstpelz handelt. Denn der Unterschied ist nur für Fachleute sofort zu sehen. Gemeinsam mit dem Berliner Designer Marcel Ostertag finden Dörthe und Pierre heraus, woran jeder Echtpelz erkennt und warum Kunstpelz eine sinnvolle Alternative sein kann. Außerdem erfahren sie, unter welchen Bedingungen die Tiere gezüchtet werden, welche Rolle der Tierschutz spielt und dass es Unterschiede in der europäischen und asiatischen Pelzproduktion gibt.