Sommerurlaub planen: ländlich und komfortabel übernachten in Niedersachsen Ferienhöfe wie das Gut Grasbeck oder der Hof Rose in der Lüneburger Heide bieten beim Urlaub viel Komfort, beispielsweise einen Wellnessbereich oder Ausstattung mit modernen Designermöbeln. Auf den weitläufigen Höfen findet man immer eine ruhige Ecke. Zudem kann man in der Lüneburger Heide aber auch Freizeitparks, Golfplätze und Museen besuchen. Melken für Einsteiger: Ausflug auf den Ziegenhof in Bernitt Nicole Deinl betreibt in Bernitt, in der Nähe von Rostock, einen kleinen Ziegenhof. Gerade sind auch Lämmer geboren worden. Ihre Spezialität unter ihren Produkten aus Ziegenmilch sind besondere Seifen. Shantychor mit Tradition: die Reriker Heulbojen Schon seit 70 Jahren gibt es den Shantychor Reriker Heulbojen, der den Ort als Botschafter weltweit vertritt. Einmal in der Woche treffen sich die Sänger zum Üben im Vereinsheim, damit sie auf Veranstaltungen jeden Ton treffen. Stadterkundung der besonderen Art: mit dem Taxi durch Hamburg Stadtführerin Jutta Hülsmann holt ihre Gäste mit dem Taxi direkt vom Hotel ab. Bei ihrer Stadtbesichtigung gibt es kein striktes Programm, die Fahrt kann jederzeit unterbrochen werden. Und sie hat manchen überraschenden Tipp auf Lager. Entspannung in Schwedeneck: Karibik-Flair an der Ostsee Luisa und Dieter Baumgardt haben an der Steilküste zwischen Eckernförder Bucht und Kieler Förde mit dem StrandHaus Schwedeneck besondere Orte geschaffen. Bei Spaziergängen am Strand oder durch den Wald oder beim Verweilen vor dem Kamin in den Strandlounges hat man immer den direkten Blick aufs Meer. Abends werden im StrandHaus-Restaurant Tapas und gegrillter Fisch angeboten. Fotomodell auf vier Pfoten: Tierfotografin gibt professionelle Tipps Juliane Meyer aus Oerzen bei Lüneburg ist leidenschaftliche Tierfotografin. Sie gibt Hundefoto-Workshops und zeigt den Teilnehmern, wie sie ihre Vierbeiner schön in Szene setzen können.