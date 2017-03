Amtmann Zaluskowski von der Hamburger Zollfahndung ist auf der Spur von Zigaretten-Schmugglern. Die Gangster haben einen komplizierten Transportweg aufgebaut, den die Hamburger Zollfahnder erst mithilfe der italienischen Kollegen von der Guardia di Finanza enträtseln können. Angesichts der strengen deutschen Rechtsregeln, an die Zaluskowski gebunden ist, ist es unvermeidbar, dass er beinahe zu nicht ganz "astreinen" Mitteln greifen muss, um den Boss der Zigarettenschmuggler zuletzt doch zu stellen. Und das bringt ihn ziemlich in die Bredouille. Die Italiener dagegen gehen mit der internationalen Zigaretten-Mafia weniger vornehm um. Damit sie den deutschen Chef der Bande Leussink verhaften können, gibt die italienische Polizei seinen Mailänder Komplizen den Hinweis, sie würden von Leussink nicht echte Schweizer, sondern gefälschte Zigaretten minderwertiger Qualität aus Bulgarien erhalten. Diese locken Leussink daraufhin in eine Falle und liefern ihn der Polizei aus.