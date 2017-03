Dicke Luft im Start-up-Unternehmen: Philipp muss gegenüber Alex und Sunny zugeben, dass er vertrauliche Daten ihrer Kunden an eine Onlineplattform weitergegeben hat. Jetzt drohen dem jungen Unternehmen juristische Konsequenzen. Ist das schon das Ende von "Tischlein-Klick-Dich"? Yussuf und Jamal geraten in Gefahr: Sie werden auf der Lindenstraße von einer Gruppe Rechtsextremer attackiert. Alex, Sunny und Philipp eilen ihnen zur Hilfe, und es kommt zu einer Auseinandersetzung. Timo veranstaltet eine Tombola für einen guten Zweck. Lisa möchte an der Verlosung teilnehmen und bittet Murat, ein Los für sie zu besorgen. Leichter gesagt als getan. Denn Murat ist immer noch eifersüchtig auf Timo. Schließlich wollte Lisa ihn wegen Timo verlassen. Murat überlegt sich eine List.