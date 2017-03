Von Fall zu Fall Heute | ZDF neo | 20:15 - 21:45 Uhr | TV-Krimi Infos

Mehr Termine Inhalt Einige Anwälte feiern ausgelassen die Beförderung des Kollegen Tietz. Am nächsten Morgen liegt dieser halbnackt und erschlagen neben einer Mülltonne. Die Bedienung der Party, Tanja Kessler, wird verstört und mit zerrissener Kleidung im Wald aufgefunden. Ein Fall von Missbrauch? War der Getötete Opfer und Täter zugleich? Als die Kommissare Stubbe und Zimmermann mit der Rekonstruktion der Tatnacht beginnen, zerbröckelt so manches Alibi. Original-Titel: Stubbe - Von Fall zu Fall Untertitel: In dieser Nacht Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Krimi, D 2012 Regie: Oren Schmuckler FSK: 12 Schauspieler: Wilfried Stubbe Wolfgang Stumph Bernd Zimmermann Lutz MacKensy Christiane Stubbe Stephanie Stumph Rosinsky Helene Grass Marlene Heike Trinker Charlotte Hoyn Margret Homeyer