Mit der bevorstehenden Zwangsversteigerung von Emilies Hof rückt auch die Abreise nach Arizona für Andreas und seine Freundin Sarah immer näher. Doch bis es so weit ist, hilft Andreas Emilie bei den schmerzhaften Vorbereitungen für den anstehenden Umzug. Mit dem Verlust des Hauses beginnt für Emilie und ihre Kinder eine ungewisse Zukunft. Sie versucht, einen letzten rettenden Strohhalm zu ergreifen. Beherzt macht sie sich auf den Weg zu Peter Herbrechter. Der Bürgermeister und Hotelier ist schon lang hinter Emilies Hof her, um ein geplantes Seilbahnprojekt zu realisieren. Als Emilie ihn schweren Herzens bittet, den Hof nun doch zum vormals angebotenen Preis zu kaufen, lehnt Herbrechter ab. Angeblich habe er seine finanziellen Mittel dafür nun schon verbraucht. Herbrechter weiß, dass er bei der Zwangsversteigerung den Hof zu einem Spottpreis bekommen wird. Warum sollte er mehr zahlen? Sein Sohn Tobias, der als Freund von Emilie und Andreas in einer Zwickmühle steckt, wird Zeuge dieses Gesprächs und ist entsetzt über die Herzlosigkeit seines Vaters. Herbrechter ahnt nicht, welche drastischen Konsequenzen Tobias aus seinem Verhalten ziehen wird. Bea, die sich komplett aus dem Team der Bergretter zurückgezogen hat, arbeitet wieder verstärkt als Hebamme. Eine ihrer Patientinnen ist die noch sehr junge Sylvie, die mit ihrer Mutter Brigitte zu den Untersuchungen kommt. Der Vater des Kindes scheint im Leben des Mädchens keine Rolle mehr zu spielen. Indes werden die Bergretter von der Polizei um Amtshilfe gebeten. Aus der nahe gelegenen Haftanstalt ist ein Gefangener entflohen, der nun weiträumig gesucht wird. Der Flüchtige macht sich bereits am Auto von Andreas Marthaler zu schaffen und entwendet dessen Handy. Kurz darauf klingelt bei der schwangeren Sylvie das Telefon. Es ist Ronnie, der Vater ihres Kindes. Nachdem sie per Brief mit ihm Schluss gemacht hat, sah Ronnie die Flucht aus dem Gefängnis als einzige Möglichkeit, noch einmal mit Sylvie zu reden und sie für sich zurückzugewinnen. Wissend, dass er in der Gegend gesucht wird, flieht Ronnie in die Berge. Nach wiederholten Anrufen gibt Sylvie den vielen Versuchen des vollkommen verzweifelten Ronnie nach und ruft ihn zurück. Kurz bevor die Verbindung wegen eines leeren Akkus abbricht, erfährt Sylvie gerade noch, wo sich Ronnie versteckt hält. Voller Sorge macht sich die Hochschwangere in der morgendlichen Einsamkeit der Berge auf den Weg zu ihm. Als plötzlich die ersten Wehen einsetzen, müssen die Bergretter zu einem Einsatz der besonderen Art ausrücken.