Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:05 Uhr | Animationsserie Infos

Der jährliche Schwimmwettkampf zwischen Maotou und den Nachbarinseln steht bevor. Die beiden Favoriten können aus verschiedenen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen. Nun richten sich alle Hoffnungen auf Papa Tuanaku. Aber damit droht das große Geheimnis von Papa Tuanaku aufzufliegen. Yann bietet seine Hilfe an und Zoom natürlich auch. Auru wird neugierig, als sein Vater immer wieder verschwindet, und geht ihm hinterher. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Papa Tuanaku geht baden Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 25