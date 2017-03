Das hätte sich der schreckliche Sven nicht träumen lassen: Ausgerechnet Ylva, Halvars Frau, bläst ihm ordentlich den Marsch. Es muss etwas passieren. Ylvas Vorräte sind allesamt aufgebraucht. Darauf, dass Halvar wieder gesund wird, kann sie nicht länger warten. Sie muss sich selbst um ein paar Einkäufe kümmern. Also wird Ulme kurzerhand zum Kapitän des Drachenbootes ernannt, und schon geht es samt Snorre und Tjure, Ylva und Wickie auf große Fahrt. Mitten hinein in die Fänge des schrecklichen Sven, der draußen auf dem Meer auf leichte Beute gewartet hat. Doch von Ylva kann Sven noch etwas lernen. Beispielsweise wie man mit einem einzigen Handstreich eine komplette Piraten-Crew aufs Kreuz legen und seelenruhig den nächsten Hafen erreichen kann. Sven tobt. Das will er sich nicht bieten lassen, schon gar nicht von Halvars Frau. Er sinnt auf Rache. Die bekommt er allerdings nur, wenn er schlauer ist als Ylva. Und davon kann nicht die Rede sein, schon gar nicht, wenn Wickie seine Mutter einfallsreich dabei unterstützt, den schrecklichen Sven nach allen Regeln der Kunst auszutricksen.